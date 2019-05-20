2019-05-20T12:53:45+03:00
Происшествия

По вине пьяного водителя без прав в Удмуртии 15-летняя девушка пострадала в ДТП

Автомобиль улетел в кювет
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УРФото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
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В воскресенье, 19 мая, в деревне Дятлево Алнашского района (Удмуртия) произошло ДТП, в котором пострадали два человека. Как сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по республике, 16-летний водитель машины «Лада Приора» не справился в рулевым управлениям и съехал в кювет.

- У водителя не было прав управления, и он находился в состоянии алкогольного опьянения, - уточнили в 1 отделе.

В результате пострадали два пассажира: 22-летний молодой человек и 15-летняя девушка.

В целом с 17 по 19 мая в республике произошло 12 ДТП с пострадавшими. Погиб один человек, 16 человек получили травмы, из них трое детей. Выявили 68 пьяных водителей.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Появились некоторые подробности страшного ДТП, которое произошло 19 мая вечером.

ИСТОЧНИК KP.RU

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