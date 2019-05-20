Смертельное ДТП произошло в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:54 2019-05-20T07:54:21+03:00

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В Ижевске, 19 мая, в воскресенье произошло смертельное ДТП. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- Около 21:00 напротив дома №150 по улице Маркина в Ижевске водитель, 41-летний водитель «ВАЗ-2109», лишенные прав, не справился с управлением и врезался в столб. В результате ДТП водитель и два пассажира: 34-летний мужчина и 15-летний подросток получили травмы их отвезли в больницу. Пассажирка 31-летняя женщина скончалась, - сообщает ведомство.

Фото: 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

На данный момент проводятся экспертизы для установления наличия в крови алкоголя. Возбуждено уголовное дело, теперь водителю грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух до семи лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU