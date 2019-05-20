2019-05-20T14:28:56+03:00
Общество

После проверки прокуратуры в Удмуртии шесть депутатов сложили свои полномочия

Они не предоставили информацию о доходах и транспортных средствах
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Шесть депутатов поселений в Сарапульском районе Удмуртии подали заявление на сложение полномочий после проверки прокуратуры. Как сообщает пресс-служба ведомства, под надзор попало исполнение законодательство о противодействии коррупции.

- Проверкой выявлены факты не указания депутатами поселений сведений об участии в юридических лицах, о получении доходов, а также о наличии в собственности транспортных средств, - сообщили в пресс-службе.

Прокурором были внесены представления в адрес совета депутатов муниципальных образований. В ходе рассмотрения представления, депутаты подали заявления об отставке по собственному желанию. В настоящее время один депутат ушел в отставку, решения в отношении оставшихся будут приняты на ближайших сессиях советов депутатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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