В Ижевске временно остановят движение на нескольких улицах в День пограничника
В Ижевске временно ограничат движение на нескольких улицах в рамках празднования Дня пограничника. Как сообщает пресс-служба города, торжественные мероприятия пройдут в течение двух дней – 27 и 28 мая. В первый день с 17.30 до 20.30 будет торжественное построение и боевой расчет у памятника воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах (около Дворца детского (юношеского) творчества).
А уже 28 мая состоится общегородской праздник. С 11.35 до 13.00 участники шествия пройдут от Сквера Победы до парка Кирова: Коммунаров – Лихвинцева – Пушкинская – Бородина – Горького – Милиционная – Кирова. В это время по маршруту колонны перекроют движение транспорта.
На время праздника также запретят продавать алкоголь в местах проведения мероприятий и на прилегающих территориях
ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:
28 мая
11.25-11.30 - возложение венков и цветов к Вечному огню у Монумента боевой и трудовой славы;
11.30-11.35 - построение в колонны.
11.35-13.00 - торжественное шествие участников митинга от сквера Победы до парка им. С.М. Кирова по маршруту: ул. Коммунаров - ул. Лихвинцева - ул. Пушкинская - ул. Бородина - ул. М. Горького, ул. Милиционная, ул. Кирова. Обращаем внимание, что на время шествия будет приостановлено движение транспорта по маршруту движения колонны;
12.00-12.35 - торжественный митинг у памятника воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах (около Дворца детского (юношеского) творчества).
13.00-17.00 - проведение культурно-развлекательных мероприятий для пограничников запаса и членов их семей в парке им. С.М. Кирова;
14.00-15.30 - раздача солдатской каши;
17.00-17.30 - закрытие мероприятия.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Как набережную Ижевска оградят от курильщиков.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»