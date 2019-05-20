В Ижевске временно остановят движение на нескольких улицах в День пограничника

20 Май 15:21 2019-05-20T16:34:02+03:00

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В Ижевске временно ограничат движение на нескольких улицах в рамках празднования Дня пограничника. Как сообщает пресс-служба города, торжественные мероприятия пройдут в течение двух дней – 27 и 28 мая. В первый день с 17.30 до 20.30 будет торжественное построение и боевой расчет у памятника воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах (около Дворца детского (юношеского) творчества).

А уже 28 мая состоится общегородской праздник. С 11.35 до 13.00 участники шествия пройдут от Сквера Победы до парка Кирова: Коммунаров – Лихвинцева – Пушкинская – Бородина – Горького – Милиционная – Кирова. В это время по маршруту колонны перекроют движение транспорта.

На время праздника также запретят продавать алкоголь в местах проведения мероприятий и на прилегающих территориях

ПРОГРАММА ПРАЗДНИКА:

28 мая

11.25-11.30 - возложение венков и цветов к Вечному огню у Монумента боевой и трудовой славы;

11.30-11.35 - построение в колонны.

11.35-13.00 - торжественное шествие участников митинга от сквера Победы до парка им. С.М. Кирова по маршруту: ул. Коммунаров - ул. Лихвинцева - ул. Пушкинская - ул. Бородина - ул. М. Горького, ул. Милиционная, ул. Кирова. Обращаем внимание, что на время шествия будет приостановлено движение транспорта по маршруту движения колонны;

12.00-12.35 - торжественный митинг у памятника воинам, погибшим в Афганистане, Чечне и других локальных конфликтах (около Дворца детского (юношеского) творчества).

13.00-17.00 - проведение культурно-развлекательных мероприятий для пограничников запаса и членов их семей в парке им. С.М. Кирова;

14.00-15.30 - раздача солдатской каши;

17.00-17.30 - закрытие мероприятия.

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ИСТОЧНИК KP.RU