Житель Ижевска нарвался на мошенников и лишился 230 тысяч рублей

20 Май 15:57 2019-05-20T20:01:41+03:00

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В Ижевске мошенники стащили 230 тысяч рублей у 34-летнего мужчины. В апреле 2019 года он оставил несколько заявок на сайтах банков, чтобы получить ипотеку. Затем ему перезвонил неизвестный, который представился менеджером банка и сказал, что тот оставлял заявку. Хотя именно в этот банк мужчина не обращался.

- Звонивший отправил ему ссылку на сайт банка, предложил ознакомиться с информацией, размещенной на сайте. После того, как потерпевший согласился на оформление ипотечного займа и передал лже-сотруднику банка полученный в банкомате разовый пароль доступа к своему банковскому счету, под различными предлогами в течение нескольких дней с его счета переводились различными суммами деньги, - сообщили в пресс-службе.

Общий ущерб составил 230 тысяч рублей. А потом мошенник сказал, что деньги были списаны случайно и вскоре курьером доставят их обратно. В начале мая ижевчанин самостоятельно направился в Москву в курьерскую службу, сотрудники которой якобы должны были вернуть ему снятые с его счета деньги. От сотрудников организации он узнал, что доставок на его имя нет.

Тогда мужчина начал проверять банк, ссылку на который ему скинул мошенник. Оказалось, что такой банк есть на самом деле и находится на территории одного из государств ближнего зарубежья. Однако сейчас он ликвидирован. Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU