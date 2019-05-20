На участке улицы Пушкинской в Ижевске закроют движение

20 Май 16:19 2019-05-20T20:02:42+03:00

Там будет строительство новой теплотрассы

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В Ижевске на участке улицы Пушкинская временно закроют движение из-за ремонта теплотрассы, об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем». Речь идет об участке между улицами 10 лет Октября и Майской. Там не будет движения с 24 мая с 20.00 до 5.00 27 мая.

- Строящаяся трасса предназначена для подключения к централизованной системе теплоснабжения возводимого жилого комплекса «Капитал» на улице Карла Маркса. Проведение работ согласовано с администрацией города и ГИБДД, - сообщили в пресс-службе.

Для безопасности движения временно установят знаки. А для городского маршрутного транспорта предусмотрят объезд.

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Движение до набережной в Ижевске ограничено.

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ИСТОЧНИК KP.RU