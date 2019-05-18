Движение по улице Ленина до набережной в Ижевске ограничили

СЕГОДНЯ 11:16 2019-05-18T11:16:22+03:00

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В Ижевске ограничили движение по улице Ленина на участке от улицы Максима Горького до Сверлова. Об этом сообщает пресс-служба «Удмуртских коммунальных систем».

- В период с 20:00 17 мая до 05:00 20 мая «Удмуртские коммунальные системы» проведет ремонтные работы на подземной теплотрассе, пролегающей под проезжей частью улицы Ленина - на участке между лицами М.Горького и Свердлова, - сообщает пресс-служба.

В связи с этим на данном участке дороги (возле Ижевского машиностроительного техникума на ул. Ленина, 1) введено ограничение движения – закрыты обе полосы проезжей части по направлению к набережной. Объезд организован по двум оставшимся полосам дороги.

Ремонтные работы на объекте ведутся в рамках 3 этапа гидравлических испытаний магистральных теплосетей Ижевска и подготовки системы теплоснабжения к следующему отопительному периоду.

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ИСТОЧНИК KP.RU