2019-05-21T08:20:22+03:00
Общество

Проект федерального закона о «наливайках», разработанный в Удмуртии, внесен в Госдуму России

Законопроект предусматривает расширение полномочий регионов
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: архив редакцииФото: архив редакции
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Проект федерального закона о «наливайках», разработанный в Удмуртии, внесен в Госдуму России. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики. Законопроект предусматривает расширение полномочий регионов на введение определенных ограничений в заведениях общественного питания, установку времени, условий и места розничной продажи алкогольной продукции в так называемых «наливайках».

Напомним, что с инициативой ужесточить антиалкогольное законодательство вышла депутатская фракция «Единая Россия» Госсовета Удмуртии. Сегодня региональные власти не имеют права на введение ограничений времени, места и условий розничной торговли в заведениях общественного питания. Этой ситуацией пользуются многочисленные недобросовестные бизнесмены, которые, чтобы не нарушить требования об ограничении торговли алкоголем в ночные часы, преобразовывают свои торговые точки в предприятия общественного питания, размещая на незначительных площадях один или два посадочных места и торгуя алкоголем круглосуточно.

Большинство так называемых «наливаек» расположены в многоквартирных домах или встроенно-пристроенных помещениях к ним, создавая дискомфорт и атмосферу повышенной опасности для жильцов. По данным МВД Удмуртии, значительная часть правонарушений совершается после посещения подобных питейных заведений.

Законодательную инициативу депутатов Госсовета поддержал Глава республики Александр Бречалов.

- Мы активизируем работу с МВД и прокуратурой для борьбы с «наливайками», но главное — нам нужно изменить законодательство. Я был удивлен, что гордума Ижевска разрешила открывать «пивнушки» в 20 метрах от детских учреждений. Мы будем категорически бороться, делать рейды и просто добьемся того, чтобы все эти питейные наши заведения были закрыты, - поделился Глава Удмуртии в эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск».

Напомним, что власти Удмуртии намерены закрыть точки по ночной продаже алкоголя, которые зарегистрированы в качестве кафе, баров и буфетов. Кроме того, в республиканском парламенте планируют повысить возрастной ценз для продажи алкоголя до 21 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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