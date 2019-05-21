Фото: как идет ремонт дворов в Ижевске

СЕГОДНЯ 06:29 2019-05-21T06:36:32+03:00

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В Ижевске продолжаются работы по благоустройству дворов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Как сообщает пресс-служба городской администрации, подрядчики работают на объектах в Октябрьском, Ленинском и Индустриальном районах.

Во дворах по ул. Ленина, 106, 108, 110, ул. Клубная, 79 демонтируют старый асфальт, устанавливают новый бордюрный камень.

Фото: пресс-служба городской администрации

На ул. Буммашевская, 92 подрядчик укладывает нижний слой покрытия на подготовленное основание из песка и щебня.

Буммашевская, 92 Фото: пресс-служба городской администрации

На Буммашевской, во дворах домов №№ 42, 46, 48, 62, 64, на ул. Клубная, №№ 57,77 ведутся подготовительные работы перед укладкой асфальта – установка дорожных и тротуарных бортовых камней, устройство основания из щебня.

Фото: пресс-служба городской администрации

Также подрядчик готовится к асфальтированию и устанавливает новые бордюры во дворе на ул. Лихвинцева, 52.

Напомним, в этом году в рамках проекта благоустроят 23 дворовые территории 40 многоквартирных домов. Срок окончания работ в рамках контракта – 30 сентября.

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ИСТОЧНИК KP.RU