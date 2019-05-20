Одна из «Бабушек из Бураново» прокомментировала выступление Сергея Лазарева

СЕГОДНЯ 08:44 2019-05-20T08:44:24+03:00

Она уверена, что артиста не оценили по достоинству

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Одна из «Бабушек из Бураново» Анна Прокопьева прокомментировала выступление Сергея Лазарева. Об этом сообщает портал «360».

- У Сергея был самый лучший вокал. Минимум второе место должно было быть, минимум… Судить надо профессионально, а не идеологически. В музыку врезается политика. Это очень неприятно. Музыка призвана чтобы люди дружили, люди друг друга понимали, - поделилась Анна.

Также по словам Анны Прокопьевой победитель из Нидерландов показал хорошее выступление, но не было ничего, что бы могло удивить зрителя.

Напомним, в финале Евровидения представитель России Сергей Лазарев занял третье место.

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ИСТОЧНИК KP.RU