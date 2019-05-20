2019-05-20T08:44:24+03:00
Общество

Одна из «Бабушек из Бураново» прокомментировала выступление Сергея Лазарева

Она уверена, что артиста не оценили по достоинству
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: REUTERSФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Одна из «Бабушек из Бураново» Анна Прокопьева прокомментировала выступление Сергея Лазарева. Об этом сообщает портал «360».

- У Сергея был самый лучший вокал. Минимум второе место должно было быть, минимум… Судить надо профессионально, а не идеологически. В музыку врезается политика. Это очень неприятно. Музыка призвана чтобы люди дружили, люди друг друга понимали, - поделилась Анна.

Также по словам Анны Прокопьевой победитель из Нидерландов показал хорошее выступление, но не было ничего, что бы могло удивить зрителя.

Напомним, в финале Евровидения представитель России Сергей Лазарев занял третье место.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

-7 лет спустя: как «Бабушки из Бураново» живут после «Евровидения».

- Бабушки из Бураново отправили Сергею Лазареву видеопослание перед финалом Евровидения! Видео есть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После проверки прокуратуры в Удмуртии шесть депутатов сложили свои полномочия
По вине пьяного водителя без прав в Удмуртии 15-летняя девушка пострадала в ДТП
Рамиль Сайфуллин стал главным тренером ХК «Ижсталь»
Какая погода ждет ижевчан на этой неделе?
Музыка для нового показательного номера Алины Загитовой привела в бешенство фанатов Евгении Медведевой
В Ижевске продляется специальная акция «Теплый прием» от Аквааргентум
По улице Лихвинцева в Ижевске запретят движение
Гидравлические испытания теплосетей начались в микрорайонах Буммаша в Ижевске
«Что такое банк?»: дети из Ижевска могут выиграть призы за видеоролик
Смертельное ДТП произошло в Ижевске
Из Ижевска в Нижнекамск запустят рельсовые автобусы
Ижевчанин занял второе место на Чемпионате России по кикбоксингу среди профессионалов
Около 30 спортсменов приняли участие в этапе Кубка России по скейтбордингу в Ижевске
Обновленный детский зоопарк открылся в Ижевске
15-летняя девушка пропала в Ижевске
Очевидцы: в Ижевске загорелся дом
Камеры для фиксации нарушений появились в Ижевске
Троллейбусы в Ижевске перенаправят 19 мая
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова поблагодарила фанатов за поздравления
Знаки отличия “Родительская слава” вручили в Ижевске
Движение на двух улицах ограничат в Ижевске
Ночью и утром 19 мая в Удмуртии ожидаются заморозки
Водитель грузовика попал в ДТП на трассе Удмуртии
Роскомнадзор сообщил о результатах проверки больницы Ижевска, где выбросили медкарты