Одна из «Бабушек из Бураново» прокомментировала выступление Сергея Лазарева
Одна из «Бабушек из Бураново» Анна Прокопьева прокомментировала выступление Сергея Лазарева. Об этом сообщает портал «360».
- У Сергея был самый лучший вокал. Минимум второе место должно было быть, минимум… Судить надо профессионально, а не идеологически. В музыку врезается политика. Это очень неприятно. Музыка призвана чтобы люди дружили, люди друг друга понимали, - поделилась Анна.
Также по словам Анны Прокопьевой победитель из Нидерландов показал хорошее выступление, но не было ничего, что бы могло удивить зрителя.
Напомним, в финале Евровидения представитель России Сергей Лазарев занял третье место.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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