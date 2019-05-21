Житель Удмуртии поплатится за крики в адрес приставов

СЕГОДНЯ 11:57 2019-05-21T12:48:08+03:00

Кроме того, он пытался ударить сотрудника

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В Удмуртии возбудили уголовное дело в отношении дебошира-должника. Как сообщает пресс-служба УФССП России по республике, жителя Малопургинского района принудительно доставили для проведения исполнительных действий. В это время он начал громко кричать, пререкаться с приставами и пытался покинуть место проведения исполнительных действий.

- На неоднократные законные требования судебного пристава о прекращении противоправных действий, о возможности применения в отношении него физической силы и специальных средств, составлении протокола об административном правонарушении, не реагировал. Кроме того, мужчина попытался ударить судебного пристава по ОУПДС, - сообщили в пресс-службе.

Но мужчина не реагировал на предупреждения. Тогда его пришлось заковать в наручники и вызвать полицию. В отношении него составили протокол об административном правонарушении и возбудили уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU