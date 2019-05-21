Пьяный водитель в Ижевске на угнанной «Газели» протаранил пять машин

СЕГОДНЯ 10:01 2019-05-21T10:08:10+03:00

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В Ижевске пьяный водитель угнал «Газель» с территории пожарной части. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД МВД по Удмуртии.

- 32-летний пьяный водитель без прав угнал «Газель» с территории пожарной части. Около 23:00 по улице Ленина протаранил стоящие машины «Хендэ» и «Дэу Нексия», после чего скрылся с места ДТП. Далее по улице Кооперативной наехал еще на три машины: «Лада-Гранта», «УАЗ-Патриот» и «Шевроле-Круз», - сообщает ведомство.

В результате происшествия водитель был задержан сотрудниками полиции. На данный момент по факту угона машины, вождения без права управления в пьяном виде и совершения ДТП ведется расследование.

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ИСТОЧНИК KP.RU