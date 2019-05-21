2019-05-21T12:51:05+03:00
Общество

По каким правилам должны ездить на электросамокатах и гироскутерах ижевчане?

В 2018 году уже было ДТП, в котором пострадал дедушка
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: YouTubeФото: YouTube
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По каким правилам должны ездить жители, которые пользуются электросамокатами, гироскутерами и прочей новомодной техникой? Как выяснилось, пока законодательно их статус не до конца определен, но есть несколько конкретных правил.

- Я называю их транспортными средствами, так как в соответствии с пунктом 1.2 ПДД, транспортное средство – это устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем, - сообщил в прямом эфире радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+) руководитель 1 отдела УГИБДД МВД России по Удмуртии Вениамин Вычужанин.

В соответствии с этим:

- если у гироскутера мощность двигателя менее 0,25 кВт, а максимальная скорость не превышает 25 км/час, он относится к категории ТС - велосипед.

- если сигвей имеет мощность от 0,20 кВт до 4 кВт, а максимальная скорость не превышает 50 км/час, он относится к категории ТС - мопед.

- если у ТС максимальная скорость превышает 50 км/ч, то оно относится к категории ТС – мотоцикл.

- И на электросамокатах и гироскутерах нужно двигаться именно по проезжей части, ни в коем случае не по пешеходной дорожке. Многие об этом забывают, - сообщил Вениамин Павлович.

Он напомнил, что в 2018 году уже было ДТП с электросамокатом около парка Кирова. Тогда пострадал дедушка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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