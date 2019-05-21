Чемпионка мира Алина Загитова попросила своих фанатов о необычном подарке на день рождения
Чемпионка мира Алина Загитова попросила своих фанатов о необычном подарке. Об этом написано на фанатской странице в инстаграм.
- Алина попросила болельщиков в качестве подарка перечислить средства на счет благотворительного фонда «Подари жизнь». Организация помогает детям, страдающим от онкологических заболеваний, - написано на странице.
Фото: instagram.com/teamzagitova
Также поклонники подарили Загитовой статуэтку в виде конька.
Фото: instagram.com/teamzagitova
- Статуэтка - конёк делался по оригинальному коньку Алины, снизу перечислены все ее титулы, место для продолжения оставили, выгравировать можно много чего!, - подписаны фото статуэтки.
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Алина Загитова выиграла короткую программу с мировым рекордом! Короткая программа. Rostelecom Cup..Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла первое место по итогам короткой программы в соревнованиях среди женщин-одиночниц на турнире Rostelecom Cup в Москве. Яркое выступление Алины судьи оценила на 80,78 балла, обновив тем самым мировой рекорд в коротких программах у женщин. Другие российские фигуристки Софья Самодурова и Полина Цурская завершили первый день соревнований на второй и седьмой позиции соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU
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