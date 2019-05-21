Ученица цирковой студии в Ижевске упала с высоты во время тренировки

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-21T15:53:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу, 10 мая, произошло ЧП во время занятий в детской цирковой студии. Как стало известно «Комсомольской правде»-Ижевск, 14-летняя девочка сорвалась с кольца, который был под куполом манежа, и упала с высоты примерно в 3,5 метра. Ее увезли на скорой помощи в больницу.

В пресс-службе УМВД России по городу подтвердили. Ребенка доставили в медицинское учреждение из-за травмы в результате занятий в детской цирковой студии.

- Было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Житель Удмуртии поплатится за крики в адрес приставов.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU