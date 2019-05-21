Ученица цирковой студии в Ижевске упала с высоты во время тренировки
В пятницу, 10 мая, произошло ЧП во время занятий в детской цирковой студии. Как стало известно «Комсомольской правде»-Ижевск, 14-летняя девочка сорвалась с кольца, который был под куполом манежа, и упала с высоты примерно в 3,5 метра. Ее увезли на скорой помощи в больницу.
В пресс-службе УМВД России по городу подтвердили. Ребенка доставили в медицинское учреждение из-за травмы в результате занятий в детской цирковой студии.
- Было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы. Проводится проверка, - сообщили в пресс-службе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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