Видео: В Ижевске женщины подрались на кассе магазина
В Ижевске на камеры видеонаблюдения попала драка женщин в одном из супермаркетов города. Как сообщают пользователи социальных сетей, жительницы подрались из-за места в очереди. На кадрах видно, что одна пытается подвинуть свою корзину ближе к продавцу, но другая не хочет ей уступать. В итоге начинается словесная перепалка, часть продуктов полетела на пол.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г.Ижевску «Рент-ТВ», уже установлено, что драка произошла в одном из магазинов, который расположен в Ленинском районе города. Проводится проверка по результатам которой будет принято решение в соответствии с принятым законодательством.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
Житель Удмуртии зараженный ВИЧ-инфекцией укусил сотрудника полиции.
Веселые покупательницы подрались в очереди у кассы магазина Ижевск.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия в Ижевске»