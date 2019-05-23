Видео: В Ижевске женщины подрались на кассе магазина

СЕГОДНЯ 06:22 2019-05-23T06:22:17+03:00

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В Ижевске на камеры видеонаблюдения попала драка женщин в одном из супермаркетов города. Как сообщают пользователи социальных сетей, жительницы подрались из-за места в очереди. На кадрах видно, что одна пытается подвинуть свою корзину ближе к продавцу, но другая не хочет ей уступать. В итоге начинается словесная перепалка, часть продуктов полетела на пол.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по г.Ижевску «Рент-ТВ», уже установлено, что драка произошла в одном из магазинов, который расположен в Ленинском районе города. Проводится проверка по результатам которой будет принято решение в соответствии с принятым законодательством.

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ИСТОЧНИК KP.RU