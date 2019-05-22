Житель Удмуртии, зараженный ВИЧ, укусил сотрудника полиции

СЕГОДНЯ 14:55 2019-05-22T15:20:34+03:00

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В Удмуртии местный житель, зараженный ВИЧ, укусил сотрудника полиции. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- Вечером 20 января 2019 года сотрудник полиции потребовал, чтобы правонарушитель прекратил совершение противоправных действий. Мужчина, зная о наличии у себя заболевания, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался выполнить требования полицейского и укусил его за руку, - сообщает ведомство.

На данный момент уголовное дело направлено в суд с обвинительным заключением. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU