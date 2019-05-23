В зоопарке Ижевска плетут гамак для орангутана из неожиданного материала
Для создания подобающей среды в вольерах животных иногда используют самые нестандартные средства. Например, чтобы сделать удобный, а главное прочный, гамак для орангутана из зоопарка Ижевска, используют старые пожарные рукава.
Как рассказывают в пресс-службе сада, именно они невероятно крепкие и прочные, что спокойно смогут выдержать вес самого крупного жителя среди приматов – почти 200 кг.
Кстати, территорию зоопарка уже полностью обработали от клещей, поэтому смело можно приходить в гости в рабочие часы – с 9.00 до 21.00.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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