В зоопарке Ижевска плетут гамак для орангутана из неожиданного материала

СЕГОДНЯ 06:51 2019-05-23T06:51:39+03:00

Именно он может выдержать вес примата

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Для создания подобающей среды в вольерах животных иногда используют самые нестандартные средства. Например, чтобы сделать удобный, а главное прочный, гамак для орангутана из зоопарка Ижевска, используют старые пожарные рукава.

Как рассказывают в пресс-службе сада, именно они невероятно крепкие и прочные, что спокойно смогут выдержать вес самого крупного жителя среди приматов – почти 200 кг.

Кстати, территорию зоопарка уже полностью обработали от клещей, поэтому смело можно приходить в гости в рабочие часы – с 9.00 до 21.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU