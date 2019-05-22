2019-05-22T13:28:37+03:00
Общество

В Ижевске появятся места для выгула собак

В ближайшее время определят параметры, по которым оборудуют площадки
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В столице Удмуртии появятся специальные площадки для выгула собак. Как сообщал председатель городской думы Олег Гарин в эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+), на июньской сессии будут вносить изменения в правила благоустройства.

- И определим те параметры, по которым должны оборудовать площадки. К сожалению, пока у нас не заложено финансирование, но этот вопрос необходимо поднимать, - сообщил Олег Гарин.

Напомним, что в конце 2018 года Президент России Владимир Путин подписал закон об ответственном обращении с животными, который предусматривает создание специальных площадок для выгула питомцев.

Скверы на ул. Оружейника Драгунова, "Птичий" и "Рябиновый", а также общественное пространство им.М.Т. Калашникова будут сделаны в этом году в Ижевске

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Во многих городах России их строительство уже обсуждается. Например, в Санкт-Петербурге уже рассмотрели законопроект, который определит полномочия городского правительства и муниципальных властей в сфере обращения с животными.

О создании четырех площадок говорят власти в Нижнем Новгороде.

А в Хабаровске жители не стали ждать и сами сделали площадку, рядом с парком.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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