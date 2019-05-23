Правительство Удмуртии и «Дюраселл Раша» планируют сотрудничество в вопросе утилизации батареек

СЕГОДНЯ 07:18 2019-05-23T07:18:38+03:00

Соглашение будет действовать три года

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На официальном сайте главы и правительства Удмуртии опубликовали проект Соглашения о взаимодействии между правительство республики и «Дюраселл Раша». Последнее - торговая марка бытовых батареек. Выпускаются с 1930 года в городе Бетел, США. Сейчас выпускаются на заводах в разных точках мира.

Согласно проекту Соглашения, будет сотрудничество между сторонами в вопросах увеличения доли утилизированных отходов производства и потребления в Удмуртии, привлечения внимания общественности к мерам, принимаемым в целях решения вопросов экологического развития республики. В частности, «Дюраселл Раша» будет оказывать информационную и консультационную поддержку правительству.

Если данное Соглашение будет подписано, то сотрудничество продлиться три года.

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ИСТОЧНИК KP.RU