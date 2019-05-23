2019-05-23T07:18:38+03:00
Политика

Правительство Удмуртии и «Дюраселл Раша» планируют сотрудничество в вопросе утилизации батареек

Соглашение будет действовать три года
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: vk.com/duracellФото: vk.com/duracell
Изменить размер текста:

На официальном сайте главы и правительства Удмуртии опубликовали проект Соглашения о взаимодействии между правительство республики и «Дюраселл Раша». Последнее - торговая марка бытовых батареек. Выпускаются с 1930 года в городе Бетел, США. Сейчас выпускаются на заводах в разных точках мира.

Согласно проекту Соглашения, будет сотрудничество между сторонами в вопросах увеличения доли утилизированных отходов производства и потребления в Удмуртии, привлечения внимания общественности к мерам, принимаемым в целях решения вопросов экологического развития республики. В частности, «Дюраселл Раша» будет оказывать информационную и консультационную поддержку правительству.

Если данное Соглашение будет подписано, то сотрудничество продлиться три года.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

В Ижевске женщины подрались на кассе магазина. Перепалка попала на камеры видеонаблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Служебная собака в уфимском аэропорту нашла у жителя Удмуртии незадекларированную валюту
Жителя Удмуртии осудили за убийство знакомого
На одном из участков улицы Пушкинской в Ижевске закроют движение
Капризов прокомментировал слухи об отношениях с Алиной Загитовой
В зоопарке Ижевска плетут гамак для орангутана из неожиданного материала
Видео: В Ижевске женщины подрались на кассе магазина
В Удмуртии продолжается работа по снижению государственного долга
Почти 350 школьников Ижевска попали в «Книгу Рекордов России»
Спортсменку из Удмуртии дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил
Житель Удмуртии, зараженный ВИЧ, укусил сотрудника полиции
Автобус столкнулся с «легковушкой» в Ижевске
В Ижевске появятся места для выгула собак
Когда состоится открытие ижевского пляжа?
Олимпийская чемпионка Алина Загитова примет участие в японском шоу Fantasy on Ice
Под предлогом организации свадьбы 19-летняя мошенница похитила 100 тысяч рублей
Председатель городской думы Ижевска: «Нужно выделить место для курения кальянов»
Трое подростков в Удмуртии решили прокатиться на поезде, зацепившись за вагон