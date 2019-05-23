Правительство Удмуртии и «Дюраселл Раша» планируют сотрудничество в вопросе утилизации батареек
На официальном сайте главы и правительства Удмуртии опубликовали проект Соглашения о взаимодействии между правительство республики и «Дюраселл Раша». Последнее - торговая марка бытовых батареек. Выпускаются с 1930 года в городе Бетел, США. Сейчас выпускаются на заводах в разных точках мира.
Согласно проекту Соглашения, будет сотрудничество между сторонами в вопросах увеличения доли утилизированных отходов производства и потребления в Удмуртии, привлечения внимания общественности к мерам, принимаемым в целях решения вопросов экологического развития республики. В частности, «Дюраселл Раша» будет оказывать информационную и консультационную поддержку правительству.
Если данное Соглашение будет подписано, то сотрудничество продлиться три года.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
В Ижевске женщины подрались на кассе магазина. Перепалка попала на камеры видеонаблюдения.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Политика в Ижевске»