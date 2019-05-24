2019-05-24T06:34:50+03:00
Общество

Непогода в Удмуртии сохранится

Жителей ждет усиление ветра и совсем не майская температура
Анастасия Волкова
Поделиться:
Фото: znaj.uaФото: znaj.ua
Изменить размер текста:

24 мая в Удмуртии сохранится непогода: ожидаются совсем не майская температура – +8 градусов и сильный ветер, достигающий порывов 16-17 м/с. Об этом информирует администрация города.

Жителей республики просят соблюдать меры предосторожности, а именно:

- держать включенными радиоприемники, телевизоры, следить за новостными блоками и передаваемой информацией,

- водителям соблюдать безопасный скоростной режим, вести транспортное средство с особой осторожностью на участках дорог, где сильный боковой ветер может привести к потере устойчивости и управляемости транспортного средства (зоны обозначены предупреждающим знаком «Боковой ветер»),

- автовладельцам правильно выбирать места парковки транспортных средств, возможно падение деревьев, слабо закрепленных рекламных стендов и щитов, кровельного материала с крыш зданий,

- автовладельцам при плохой видимости безопаснее остановиться и переждать. При этом, необходимо съехать на правую сторону обочины и останавливаться как можно дальше от проезжей части, обязательно включив габариты или аварийную сигнализацию,

- в помещениях закрыть оконные рамы и форточки,

- подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения (фонарик, батарейки, спички, восковые свечи),

- обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, увидев оборванные провода, сообщить по телефону 112 о месте обрыва. Смертельно опасно подходить к оборвавшимся электропроводам,

- для предотвращения подтопления жилых домой и придомовых территорий провести очистку водоотводных канав.

- не жечь траву и не оставлять горящий огонь без присмотра. При обнаружении бесконтрольного горения сухой травы необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу по телефону 01, с мобильного - 101 или 102.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как Ижевск пережил сильный ливень?

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Спортсменка из Удмуртии выиграла первенство России по велоспорту
Как будут работать детские сады Ижевска летом?
10-летнего ребенка сбили в Ижевске
«Венеция» по-ижевски: как город пережил ливень?
Последствия ливня в Ижевске: затопленные улицы, протекающий подъезд и проблемы с транспортом
Новую технологию укладки асфальта опробуют в Удмуртии
По какой причине предложили запретить въезд на набережную?
Ночью с 23 на 24 мая в Удмуртии ожидаются сильные дожди
Капитан хоккейной команды «Ижсталь» рассказал, когда планирует завершить карьеру
Сотрудники ГИБДД по Удмуртии будут следить за автомобилистами, которые мусорят из окон
В Ижевске выпускники не будут массово запускать воздушные шары
Водитель «Опеля» в Удмуртии сбил лося
Женщина из Удмуртии обвиняется в убийстве своего сожителя
Многофункциональная спортивная площадка и ремонт актового зала: какие проекты представили жители Ижевска