Непогода в Удмуртии сохранится
24 мая в Удмуртии сохранится непогода: ожидаются совсем не майская температура – +8 градусов и сильный ветер, достигающий порывов 16-17 м/с. Об этом информирует администрация города.
Жителей республики просят соблюдать меры предосторожности, а именно:
- держать включенными радиоприемники, телевизоры, следить за новостными блоками и передаваемой информацией,
- водителям соблюдать безопасный скоростной режим, вести транспортное средство с особой осторожностью на участках дорог, где сильный боковой ветер может привести к потере устойчивости и управляемости транспортного средства (зоны обозначены предупреждающим знаком «Боковой ветер»),
- автовладельцам правильно выбирать места парковки транспортных средств, возможно падение деревьев, слабо закрепленных рекламных стендов и щитов, кровельного материала с крыш зданий,
- автовладельцам при плохой видимости безопаснее остановиться и переждать. При этом, необходимо съехать на правую сторону обочины и останавливаться как можно дальше от проезжей части, обязательно включив габариты или аварийную сигнализацию,
- в помещениях закрыть оконные рамы и форточки,
- подготовить необходимый набор вещей и средств на случай отключения энергоснабжения (фонарик, батарейки, спички, восковые свечи),
- обращать внимание на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта, увидев оборванные провода, сообщить по телефону 112 о месте обрыва. Смертельно опасно подходить к оборвавшимся электропроводам,
- для предотвращения подтопления жилых домой и придомовых территорий провести очистку водоотводных канав.
- не жечь траву и не оставлять горящий огонь без присмотра. При обнаружении бесконтрольного горения сухой травы необходимо позвонить в пожарно-спасательную службу по телефону 01, с мобильного - 101 или 102.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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