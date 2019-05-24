2019-05-24T07:13:25+03:00
Общество

«Венеция» по-ижевски: как город пережил ливень?

Погодный коллапс внес свои коррективы
Анастасия Волкова
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Фото: Anastasia YachmenkovaФото: Anastasia Yachmenkova
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Вчера, 23 мая, на Ижевск обрушился сильный дождь. Стихия внесла свои коррективы в жизнь город: затопила улицы, подъезды и принесла немало проблем с транспортом.

Так, по сообщению пользователей соцсетей, дождь превратил ул.Берша, Кирова, 30 лет Победы, Салютовскую и район Автозавода фактически в «Венецию».

ФОТО: соцсети

ФОТО: соцсети

- Лог ул.Кирова затоплен, Нижняя затоплена, 30 лет Победы плывет так, что люди не могут перейти проезжую часть. Троллейбусы в сторону Металлурга стоят, трамваи в сторону центра стоят, - написали горожане в одной из соцсетей.

Другие предупреждали автомобилистов.

ФОТО: соцсети

ФОТО: соцсети

ФОТО: соцсети

- Автозавод, несколько машин словило гидроудар, - пишут ижевчане.

Общественный транспорт тоже захватила стихия. Один из пассажиров снял видео со звучным названием – «Плывем по улицам Ижевска».

Сильный ливень в Ижевске, топит ул.Берша. Видео: Сергей Штин.

Не пощадил дождь и подъезды. Жителей дома №46 на ул.Ворошилова затопило.

Непогода в Ижевске. Общественный транспорт. Видео: Типичный Ижевск.

Из-за сильного ливня в Ижевске затопило подъезд.Видео: Павел Голубев (vk.com/id93473859) в ИГГС

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ИСТОЧНИК KP.RU

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