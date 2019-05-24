10-летнего ребенка сбили в Ижевске
22 мая в Ижевске случилась авария с участием 10-летнего мальчика: ребенка сбил на зебре водитель Subaru. Установлено, что авария произошла около 19:00 напротив дома №36 по ул.Холмогорова. Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.
Известно, что мальчик переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате происшествия школьник получил травмы.
- Водителям необходимо при приближении к зебре уступать дорогу пешеходам, переходящим дорогу или вступившим на проезжую часть для осуществления перехода, - напомнили в Госавтоинспекции.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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