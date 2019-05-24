2019-05-24T07:45:04+03:00
Общество

Как будут работать детские сады Ижевска летом?

Учреждения переходят на дежурный период работы
Анастасия Волкова
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ФОТО: архивФОТО: архив
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Стало известно, как будут работать детские сады Ижевска в летний период. Муниципальные учреждения перейдут на дежурный режим работы. Об этом сообщили в администрации города.

Так, с 3 июня по 2 июля закроются 62 детских сада. Детей смогут принять 124 учреждения. С полным графиком работы садиков на летний период можно ознакомиться по ссылке .

- Сейчас уже сформирован список дошколят, где для удобства родителей учтены их пожеланий, населенность жилого микрорайона, количество групп в детском саду, и самое главное - потребность родителей по устройству детей. Если родители до сих пор не определились, нужен ли ребенку детский сад на летний период, то им необходимо обратиться к руководителю детского сада, заявление будет удовлетворено с учетом пожеланий родителей, - сообщили в администрации.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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