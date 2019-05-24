2019-05-24T11:29:57+03:00
Происшествия

Потерпевших от действий мошенника разыскивают в Ижевске

Он ходил по квартирам и предлагал услуги по ремонту электрооборудования
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба УМВД России по ИжевскуФото: пресс-служба УМВД России по Ижевску
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В Ижевске управлением МВД России по городу разыскиваются потерпевшие от действий мошенника, который представлялся электриком и брал деньги за электрооборудование. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу.

- На данный момент расследуются уголовные дела по двум фактам мошенничества в отношении 78-летней и 81-летней жительниц дома по улице Дзержинского. Полицейскими был задержан ранее судимый 35-летний ижевчанин. Установлено, что в марте 2019 года под видом электрика подозреваемый просил деньги на новое оборудование и скрывался, - сообщает ведомство.

Предположительно злоумышленник мог представляться работником других служб. Полицейские устанавливают причастность задержанного к другим преступлениям.

На данный момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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