2019-05-24T09:43:59+03:00
Общество

На участке федеральной трассы в Удмуртии установили 12 новых камер

Камеры будут контролировать нарушения скоростного режима
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Иван ВИСЛОВФото: Иван ВИСЛОВ
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В Удмуртии на участке федеральной трассы М7 установили 12 новых камер. Об этом сообщил начальник УГИБДД МВД по республике Руслан Набиев в эфире радио «Комсомольская правда-Ижевск» (107,6) (12+).

- Данные видеокамеры будут контролировать нарушения скоростного режима - это на первоначальном этапе. В последующем, возможно, мы будем их настраивать на движение по обочине и на измерение средней скорости перемещения транспортного средства, - рассказал Руслан Набиев.

Камеры начнут работать уже первого июня.

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Напомним, в Ижевске появились камеры для фиксации нарушений на дорогах. Где надо быть осторожнее и когда придут первые штрафы?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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