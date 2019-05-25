Очевидцы: два человека погибли в ДТП на трассе в Удмуртии

СЕГОДНЯ 08:20 2019-05-25T08:20:07+03:00

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В пятницу, 24 мая, на дороге между Игрой и Глазовом в Удмуртии произошло смертельное ДТП. Как сообщают очевидцы в группе ИГГС, грузовик столкнулся с легковым автомобилем «Лада Гранта». Два человека погибли, водитель грузовика госпитализирован.

Как удалось выяснить, в частности, скончался пассажир «Лады». Он вместе с товарищами ехал на рыбалку.

- Попал в аварию и погиб мой отец и заядлый рыбак. Он всегда делился опытом с молодыми, рад был помочь во всем, был отличным мужем и прекрасным отцом, - написал в социальных сетях Максим.

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ИСТОЧНИК KP.RU