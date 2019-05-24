2019-05-24T13:40:09+03:00
Происшествия

Подозреваемого в убийстве девушки из Иркутской области, задержали в Ижевске

Убийство произошло 14 лет назад
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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В Ижевске задержали подозреваемого в убийстве девушки из Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба СКР по области.

- В июне 2005 года в городе Черемхово в одной из квартире произошла ссоре между мужчина и девушкой, в результате которой мужчина зарезал потерпевшую. После чего он скрылся, - сообщает ведомство.

46-летнего подозреваемого задержали в Ижевске. На данный момент его доставили в Черемхово, подозреваемый находится до суда под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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