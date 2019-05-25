В Удмуртии оштрафовали развлекательный центр за то, что там ночью был ребенок
В Можге оштрафовали на 100 тысяч рублей владельца развлекательного центра, где ночью был подросток. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, в феврале 2019 года около полуночи работники центра не пустили на дискотеку несовершеннолетнего. Однако, не уведомили органы полиции о выявлении ребенка в ночное время суток в заведении, чем поставили под угрозу его жизнь и здоровье.
- Впоследствии несовершеннолетний был объявлен в розыск, его местонахождение до настоящего времени не известно, - сообщили в пресс-службе.
По постановлению суда владелец заведения заплатит штраф – 100 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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