Во время выступления Алины Загитовой в Японии произошло землетрясение
Шоу на время приостановили
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В субботу, 25 мая, недалеко от японского города Тиба прошло землетрясение. В этот момент там были фигуристки из России Алина Загитова и Евгения Медведева. Девушки принимают участие в серии шоу Fantasy on Ice.
Об инциденте рассказал агент фигуристов Ари Закарян в социальных сетях. Добавим, что шоу было на некоторое время приостановлено, спортсменов вывели со льда. Сила толчков составила примерно 5,1 балла.
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Землетрясение в Японии во время репитиции шоу Загитовой и Медведевой
ИСТОЧНИК KP.RU
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