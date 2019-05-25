Во время выступления Алины Загитовой в Японии произошло землетрясение

СЕГОДНЯ 12:29 2019-05-25T12:29:13+03:00

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В субботу, 25 мая, недалеко от японского города Тиба прошло землетрясение. В этот момент там были фигуристки из России Алина Загитова и Евгения Медведева. Девушки принимают участие в серии шоу Fantasy on Ice.

Об инциденте рассказал агент фигуристов Ари Закарян в социальных сетях. Добавим, что шоу было на некоторое время приостановлено, спортсменов вывели со льда. Сила толчков составила примерно 5,1 балла.

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jmedvedevaj Землетрясение в Японии во время репитиции шоу Загитовой и Медведевой

ИСТОЧНИК KP.RU