Капризов прокомментировал слухи об отношениях с Алиной Загитовой

СЕГОДНЯ 07:50 2019-05-23T07:50:26+03:00

Некоторые СМИ писали, что чувства между ними возникли после Олимпиады

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Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов прокомментировал слухи, которые ходят об их отношениях с чемпионкой мира по фигурному катанию из Ижевска Алиной Загитовой. Как он пояснил в интервью «Спорт Экспресс», это выдумки.

– Что за бред? Что-то писали после Олимпиады. Людям делать нечего – вот и написывают, - сказал Кирилл.

Напомним, что слухи пошли после Олимпиады в Пхенчхане. Некоторые СМИ писали, что молодые люди все свободное время проводили вместе, даже в самолете сидели рядом и проговорили весь полет. После, якобы, стали появляться на различных мероприятиях вместе.

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ИСТОЧНИК KP.RU