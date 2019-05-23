Капризов прокомментировал слухи об отношениях с Алиной Загитовой
Нападающий сборной России по хоккею Кирилл Капризов прокомментировал слухи, которые ходят об их отношениях с чемпионкой мира по фигурному катанию из Ижевска Алиной Загитовой. Как он пояснил в интервью «Спорт Экспресс», это выдумки.
– Что за бред? Что-то писали после Олимпиады. Людям делать нечего – вот и написывают, - сказал Кирилл.
Напомним, что слухи пошли после Олимпиады в Пхенчхане. Некоторые СМИ писали, что молодые люди все свободное время проводили вместе, даже в самолете сидели рядом и проговорили весь полет. После, якобы, стали появляться на различных мероприятиях вместе.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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