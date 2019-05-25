В ближайшие годы «рыжие хвосты» от завода в Ижевске должны исчезнуть

СЕГОДНЯ 13:55 2019-05-25T13:55:50+03:00

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В ближайшие годы рыжий дым, который идет со стороны завода «Ижсталь» в Ижевске, должен полностью исчезнуть. Об этом сообщил глава города Олег Бекмеметьев в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+). Он отметил, что ситуация с выбросами находится под контролем.

- Была встреча с руководством завода и затронули эту тему. Я бы хотел напомнить, что два десятка лет назад там было чуть меньше 10 мартеновских печей, каждая из которых создавала такой «хвост». 8 тысяч тонн выбросов было. На сегодняшний день – более 10-ти кратное снижение количества выбросов. И осталась только одна печь, у которой нет газоочистного оборудования, - рассказал Олег Бекмеметьев.

В 2022 году в планах у руководства завода проведение монтажных работ по установке такого оборудования.

- Росприроднадзор провел мониторинг и есть данные, что предельно допустимые выбросы не превышены. Понимаю, что это не успокоит горожан. Нужно продолжать работать с этим, что руководство завода и делает, - заключил глава Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU