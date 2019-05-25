2019-05-25T15:48:59+03:00
Общество

Следователи Удмуртии взорвали автомобиль на учениях

А «Кречет» отработал действия при высвобождении заложников
Ирина БУРЦЕВА
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В пятницу, 24 мая, на воинском полигоне под Ижевском прошли учения следственного управления СК России по Удмуртии. Вместе с ними принимали участие сотрудники МВД по республике, отдел спецназначения «Кречет» регионального управления ФСИН России и бойцы Росгвардии.

- Учения проводятся для того, чтобы отработать навыки следственных действия по сообщениям о терактах и взрывах. Сотрудники должны знать, каким образом вести себя по подобным сообщениям и самое главное — обладать навыками безопасности, - рассказал и.о. руководителя СУ СК России по Удмуртии Рустам Тугушев.

В частности, взорвали автомобиль ВАЗ-2105 и небольшое строение, напоминающее ларек.

Следователи Удмуртии взорвали автомобиль на учениях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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