2019-05-26T12:10:48+03:00
Общество

В Инстаграме появилось видео, где во время выступления Алины Загитовой началось землетрясение

Это произошло в Японии на ледовом шоу Fantasy Ice
Эльмира Миргалимова
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Скриншот видеоСкриншот видео
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Во время выступления российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в Японии произошло землетрясение. В Инстаграм появилось видео того, что происходило после толчков за кулисами ледового шоу Fantasy Ice*. Выступление фигуристов было прервано так как магнитуда землетрясения составляла 5,1 балла. О пострадавших информации нет.

В ролике можно увидеть Алину Загитову, которая выглядит весьма напуганной. Евгения Медведева же веселится и комментирует произошедшее: "Да это просто я откаталась!".

Фентези айс

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ИСТОЧНИК KP.RU

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