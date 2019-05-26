В Инстаграме появилось видео, где во время выступления Алины Загитовой началось землетрясение
Это произошло в Японии на ледовом шоу Fantasy Ice
Скриншот видео
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Во время выступления российских фигуристок Алины Загитовой и Евгении Медведевой в Японии произошло землетрясение. В Инстаграм появилось видео того, что происходило после толчков за кулисами ледового шоу Fantasy Ice*. Выступление фигуристов было прервано так как магнитуда землетрясения составляла 5,1 балла. О пострадавших информации нет.
В ролике можно увидеть Алину Загитову, которая выглядит весьма напуганной. Евгения Медведева же веселится и комментирует произошедшее: "Да это просто я откаталась!".
Фентези айс
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ИСТОЧНИК KP.RU