2019-05-26T11:56:33+03:00
Общество

Летние лагеря откроются в 78 школах Ижевска

Всего в лагерях с дневным пребыванием смогут отдохнуть около 10,5 тыс. юных ижевчан
Эльмира Миргалимова
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архив редакцииархив редакцииФото: Сергей ГРАЧЕВ
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С наступлением летних каникул в 78 школах Ижевска откроются школьные оздоровительные лагеря. Первые 18 лагерей начнут работать уже на следующей неделе - 29 мая и 30 мая. Об этом сообщила администрация города.

В школах будет организована работа 86 лагерей. Всего в лагерях с дневным пребыванием смогут отдохнуть около 10,5 тыс. юных ижевчан, из них около 360 - это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.

Всего в период летней оздоровительной кампании планируется охватить различными видами отдыха более 70% городских детей.

Школы уже получили положительные заключения Роспотребнадзора, педагоги прошли гигиеническую подготовку и медосмотры, все учреждения прошли дератизационную обработку.

Средняя стоимость путевки в лагерях с дневным пребыванием составит 3 276 рублей, из них родительский взнос на питание - 1 575 рублей на одну лагерную смену.

На организацию отдыха детей и подростков в Ижевске в этом году запланировано 70,9 млн рублей, субсидия из регионального бюджета составляет 35,4 млн рублей, столько же выделят из муниципального бюджета.

Всего в период летней оздоровительной кампании планируется охватить различными видами отдыха более 70% городских детей.

На сайте Дворца детского юношеского творчества размещена вся информация, касающаяся летнего отдыха детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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