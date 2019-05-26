Летние лагеря откроются в 78 школах Ижевска
С наступлением летних каникул в 78 школах Ижевска откроются школьные оздоровительные лагеря. Первые 18 лагерей начнут работать уже на следующей неделе - 29 мая и 30 мая. Об этом сообщила администрация города.
В школах будет организована работа 86 лагерей. Всего в лагерях с дневным пребыванием смогут отдохнуть около 10,5 тыс. юных ижевчан, из них около 360 - это дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
Всего в период летней оздоровительной кампании планируется охватить различными видами отдыха более 70% городских детей.
Школы уже получили положительные заключения Роспотребнадзора, педагоги прошли гигиеническую подготовку и медосмотры, все учреждения прошли дератизационную обработку.
Средняя стоимость путевки в лагерях с дневным пребыванием составит 3 276 рублей, из них родительский взнос на питание - 1 575 рублей на одну лагерную смену.
На организацию отдыха детей и подростков в Ижевске в этом году запланировано 70,9 млн рублей, субсидия из регионального бюджета составляет 35,4 млн рублей, столько же выделят из муниципального бюджета.
Всего в период летней оздоровительной кампании планируется охватить различными видами отдыха более 70% городских детей.
На сайте Дворца детского юношеского творчества размещена вся информация, касающаяся летнего отдыха детей.
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ИСТОЧНИК KP.RU