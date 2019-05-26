В этом году начнут ремонт в 45 школах и 51 детсадах Ижевска

СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-26T12:54:42+03:00

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Ремонт коснется 45 школ и 51 детского сада города, сообщает пресс-служба администрации Ижевска. На ремонт образовательных учреждений в Ижевске будут направлены средства от продажи имущественного комплекса Ижевские электрические сети.

«В первую очередь, мы приступим к ремонту плоских кровель. Ожидаем, что работы начнутся в конце июня – начале июля. На 50 из 100 объектов объявлены торги», - рассказал Олег Бекмеметьев.

Глава города уже обсудил с директором школы №68 предстоящий ремонт кровли в учреждении.

К работам на объектах со скатными крышами должны приступить в сентябре.

«Работы по ремонту скатных кровель и замену окон можно производить и в холодное время года, для этого существуют специальные строительные технологии. Там, где это будет возможно, учебный процесс будет идти в обычном режиме. Но не исключено, что кому-то придется на время переместиться в другую школу. Управление образования уже сейчас ведет эту работу. Задача – отремонтировать в этом году максимум детских учреждений - должна быть выполнена. В каждой второй школе и каждом третьем детском саду в этом году пройдет ремонт кровель», - заключил Олег Бекмеметьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU