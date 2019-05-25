Фоторепортаж: как прошел Последний звонок в Летнем саду Ижевска

В субботу, 25 мая, большинство выпускников Ижевска отмечают праздник «Последний звонок». Традиционно, центром притяжения стал Летний сад. Там организовали большую программу с конкурсами и призами. Кстати, изначально планировали сделать массовый запуск воздушных шаров. Но потом отказались от этой идеи.

«Комсомолка» собрала фоторепотаж, как отдыхают выпускники. Расскажите, а как у вас прошел последний звонок?

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина

Фото: Диля Ахмадишина