2019-05-26T14:55:09+03:00
Общество

Фестиваль татарской культуры "Сабантуй Fest" впервые пройдет в Ижевске

У гостей будет возможность поближе узнать историю и культуру татарского народа
Эльмира Миргалимова
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16 июня 2019 года в 16:00, на абсолютно новой городской площадке Открытый сад состоится фестиваль татарской культуры SABANTUY FEST*. Гостей мероприятия ожидает развлекательная программа для взрослых и детей. В программе: различные мастер-классы, конкурсная программа для детей, состязания для взрослых, концертная программа на главной сцене Открытого сада.

На фестивале будет отличная возможность поближе узнать историю и культуру татар, окунуться в атмосферу главного национального праздника Сабантуй, попробовать себя в различных активных зонах, сделать массу красивых фотографий и получить удовольствие в одно из июньских воскресений.

Справка "КП": Сабантуй - слово тюркского происхождения и состоит оно из "сабан", что значит "плуг", и "туй" - то есть, "свадьба", "торжество" или вообще "праздник" в широком значении. Получается такое "торжество плуга" - или день земледельцев. В языческие времена главной его целью было задобрить духов, чтобы осенью всех ждал хороший урожай. Задабривать следовало в конце апреля, перед началом сева. За правильностью проведения обрядов и жертвоприношений следили местные старейшины.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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