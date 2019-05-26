В Ижевске почтальон признана виновной за кражу денег

СЕГОДНЯ 13:56 2019-05-26T13:58:34+03:00

Обвиняемая похитила из кассы 29 тысяч рублей

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В Ижевске наказали почтальона, укравшей из кассы 29 тысяч рублей. 25-летней жительнице Ижевска суд Удмуртии назначил наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком 2 года.

В мае 2018 года девушка работала в филиале "Почты России" и, воспользовавшись своим служебным положением, украла все деньги, находящиеся в кассе.

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ИСТОЧНИК KP.RU