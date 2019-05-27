В Ижевске запустят движение теплоходов с начала июня
Старт навигационного сезона на пруду Ижевска перенесли на начало июня. Это связано с нерестовым запретом, который действует до 6 июня, об этом сообщил директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин в интервью «Моей Удмуртии».
Как ранее он рассказывал в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+), в связи с тем, что они стали собственниками водного транспорта, будут некоторые преобразования.
- В этом сезоне больших изменений не будет. Пока приведем все в порядок, чтобы было комфортно пассажирам. Также, будем разрабатывать различные проекты – прогулки, дискотеки, есть мысль сделать один из теплоходов рестораном. Будем работать над качеством оказания услуги, - рассказал Сергей Буторин.
И было известно, что с 2019 года стоимость поездки на теплоходах повысится. Пока точных цифр неизвестно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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