2019-05-27T14:38:00+03:00
Общество

В Ижевске запустят движение теплоходов с начала июня

В этом году ожидаются некоторые изменения в работе водного транспорта
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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Старт навигационного сезона на пруду Ижевска перенесли на начало июня. Это связано с нерестовым запретом, который действует до 6 июня, об этом сообщил директор «Парков Ижевска» Сергей Буторин в интервью «Моей Удмуртии».

Как ранее он рассказывал в прямом эфире радио «Комсомольская Правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+), в связи с тем, что они стали собственниками водного транспорта, будут некоторые преобразования.

- В этом сезоне больших изменений не будет. Пока приведем все в порядок, чтобы было комфортно пассажирам. Также, будем разрабатывать различные проекты – прогулки, дискотеки, есть мысль сделать один из теплоходов рестораном. Будем работать над качеством оказания услуги, - рассказал Сергей Буторин.

И было известно, что с 2019 года стоимость поездки на теплоходах повысится. Пока точных цифр неизвестно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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