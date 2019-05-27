Житель Удмуртии спас тонущую девушку

СЕГОДНЯ 12:42 2019-05-27T12:42:10+03:00

С ней сейчас все в порядке

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В пятницу, 24 мая, чуть не произошла трагедия в Глазове. Как сообщает портал «Город Глазов», девушка гуляла возле дамбы на реке Чепца. Может оступилась или поскользнулась, но в итоге оказалась в воде. Сильное течение стало уносить ее.

Это заметил один из рыбаков, Андрей Дмитриев. Он бросился к ней на помощь и смог вытащить девушку на берег. Сейчас с ней все хорошо.

- Девочку и велосипед бригада скорой привезла домой и передала родителям, что называется, «из рук в руки»! Сильное переохлаждение, серьезных повреждений нет, - написала Наталья в социальной сети.

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ИСТОЧНИК KP.RU