2019-05-27T12:42:10+03:00
Общество

Житель Удмуртии спас тонущую девушку

С ней сейчас все в порядке
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: vk.comФото: vk.com
Изменить размер текста:

В пятницу, 24 мая, чуть не произошла трагедия в Глазове. Как сообщает портал «Город Глазов», девушка гуляла возле дамбы на реке Чепца. Может оступилась или поскользнулась, но в итоге оказалась в воде. Сильное течение стало уносить ее.

Это заметил один из рыбаков, Андрей Дмитриев. Он бросился к ней на помощь и смог вытащить девушку на берег. Сейчас с ней все хорошо.

- Девочку и велосипед бригада скорой привезла домой и передала родителям, что называется, «из рук в руки»! Сильное переохлаждение, серьезных повреждений нет, - написала Наталья в социальной сети.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Когда в Ижевске начнут ходить теплоходы и какие изменения ждут водный транспорт.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
28 мая в Ижевске перекроют несколько участков улиц
Директора школы Ижевска атаковал коллектор
Желая заработать на фондовом рынке, ижевчанин потерял почти три миллиона рублей
Паравелогонщики из Удмуртии победили на Чемпионате России
Стали известны подробности смертельного ДТП в Удмуртии
В Ижевске запустят движение теплоходов с начала июня
При проведении «Последних звонков» в Ижевске нарушений общественного порядка не было
Какие дома останутся без горячей воды в Ижевске?
Ремонт дороги начался на улице Дзержинского в Ижевске
Глава Удмуртии пообещал отремонтировать стадион школы №42 в Ижевске
В Ижевске продляется специальная акция «Теплый прием» от Аквааргентум
На трассе Удмуртии начали укладку верхнего слоя асфальта
В Удмуртии выросла заболеваемость животных бешенством
В Ижевске на два дня отключат вещание телерадиопрограмм
Телефонные мошенники похитили у ижевчанки более 140 тыс. рублей
Усиление ветра ожидается в Удмуртии 27 мая