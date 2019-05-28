Охотники из Удмуртии «удочерили» медведицу из Казани

СЕГОДНЯ 06:07 2019-05-28T06:09:08+03:00

Там она жила в тесной клетке в гостиничном комплексе «Дубай»

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Несколько недель назад казанцы взволновались судьбой бурой медведицы, которая обитала в гостиничном комплексе «Дубай» под Казанью. Как сообщает «Вечерняя Казань», медведица содержалась в тесном вольере, среди отходов собственной жизнедеятельности, купалась в грязной жиже.

Журналисты выехали на место и после публикации в газете, поднялся шум. Историей заинтересовались даже в Госдуме России.

- Ваша публикация («Вечерняя Казань», - прим. ред.) вызвала резонанс в Госдуме, и оттуда мне как региональному координатору федерального экологического проекта «Чистая страна» поступил запрос, как мы решаем проблему, - рассказала «Вечерней Казани» депутат Госсовета РТ Елена Минакова. - Мы в свою очередь обратились в Госкомитет РТ по биоресурсам, они провели проверку и выяснили, что медведица содержалась в гостиничном комплексе без разрешительных документов, то есть незаконно.

По словам начальника отдела по государственному надзору за состоянием биоразнообразия Госкомитета РТ по биоресурсам Алмаза Закирова, владельцы базы отдыха давно уже подыскивали медведице новый дом, но зоопарки ее не принимали.

- В итоге 21 мая животное передали в Удмуртский республиканский союз обществ охотников и рыболовов, с которым договорилось руководство базы отдыха. У них уже есть несколько бурых медведей, они там займутся их размножением, - отметил Закиров.

Собственника земельного участка, на котором находилась медведица, привлекли к административной ответственности. Ему выписали штраф по статье «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений».

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ИСТОЧНИК KP.RU