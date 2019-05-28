2019-05-28T06:30:53+03:00
Общество

Одиннадцатиклассницам Ижевска предлагают прийти на выпускной в платьях из мусора

Такой экологический флэшмоб проводит ассоциация «Чистая страна»
Мария Хафизова
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Фото: redsearch.orgФото: redsearch.org
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В России стартует новый экологический флэшмоб «Waste and Beauty». Его запускает Ассоциация «Чистая страна» в поддержку «мусорной» реформы, сообщает пресс-служба городской администрации.

Организаторы предлагают выпускницам (в том числе и ижевским), неравнодушным к вопросам экологии, прийти на выпускной вечер в особом платье. Оно должно быть изготовлено из материалов, которые можно отправить на переработку.

- Сейчас многие девушки готовят к выпускному балу сразу несколько нарядов. Мы предлагаем одно из них сделать креативным, - рассказывает руководитель «Чистой страны» Руслан Губайдуллин. - Таким образом мы хотим привлечь внимание к проблеме неуклонного роста мусора, которого только в нашей стране образуется около 70 млн тонн в год.

Как принять участие?

Чтобы принять участие во флэшмобе, необходимо сшить платье из вторсырья (например, пластика, полиэтилена, бумаги), сфотографироваться в нём, выставить фотографию в Instagram с хэштегами #экоплатье и #waste&beauty, направить её по адресу: pressa@cleancountry.ru. В письме указать имя и фамилию участницы, город и номер школы, ссылку на фото в соцсети, краткий рассказ о себе и описание платья.

По итогам флэшмоба будет проведён розыгрыш путёвки в один из лучших отелей Сочи. Победительницу определит генератор случайных чисел. Кроме того, ее фотография будет размещена на обложке июльского выпуска журнала «RRR».

Фотографии принимаются с 1 июня по 1 июля. Подведение итогов состоится 7 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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