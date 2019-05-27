Глава Удмуртии пообещал отремонтировать стадион школы №42 в Ижевске

СЕГОДНЯ 09:16 2019-05-27T09:16:09+03:00

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Глава Удмуртии Александр Бречалов пообещал отремонтировать стадион школы №42. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

С просьбой о ремонте стадиона к главе республики обратились родители школьников, при этом Александр Бречалов согласился с тем, что стадион требует ремонта.

- При решении вопроса с проектно-сметной документацией мы подадим заявку в следующем году в федеральную адресную целевую программу и постараемся отремонтировать в течение ближайших двух лет, - пояснил глава региона.

Стадион построен в 1985 году и примыкает к Крамской аллее, где проходят все массовые праздничные мероприятия Первомайского района Ижевска.

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ИСТОЧНИК KP.RU