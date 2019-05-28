Новый пешеходный переход появится в Ижевске
Его оборудуют на улице Шумайлова
Фото: архив
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В Ижевске появится новый нерегулируемый пешеходный переход. Как сообщает пресс-служба городской администрации, его оборудуют на улице Шумайлова, около дома №393 по ул. К. Маркса
Ответственным службам поручено установить здесь соответствующие дорожные знаки.
– В зоне действия дорожных знаков будет нанесена дорожная разметка, – говорится в сообщении.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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