2019-05-28T07:01:35+03:00
Общество

Новый пешеходный переход появится в Ижевске

Его оборудуют на улице Шумайлова
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: архивФото: архив
Изменить размер текста:

В Ижевске появится новый нерегулируемый пешеходный переход. Как сообщает пресс-служба городской администрации, его оборудуют на улице Шумайлова, около дома №393 по ул. К. Маркса

Ответственным службам поручено установить здесь соответствующие дорожные знаки.

– В зоне действия дорожных знаков будет нанесена дорожная разметка, – говорится в сообщении.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

На трассе Удмуртии начали укладку верхнего слоя асфальта (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
250 000 рублей похитили у ижевской пенсионерки
Одиннадцатиклассницам Ижевска предлагают прийти на выпускной в платьях из мусора
Охотники из Удмуртии «удочерили» медведицу из Казани
Как животные в зоопарке Ижевска переживают дожди?
Жара в Удмуртию придет в среду
Ремонт дворов продолжается в Ижевске
28 мая в Ижевске перекроют несколько участков улиц
Директора школы Ижевска атаковал коллектор
Желая заработать на фондовом рынке, ижевчанин потерял почти три миллиона рублей
Паравелогонщики из Удмуртии победили на чемпионате России
Житель Удмуртии спас тонущую девушку
Стали известны подробности смертельного ДТП в Удмуртии
В Ижевске запустят движение теплоходов с начала июня
При проведении Последних звонков в Ижевске нарушений общественного порядка не было
Какие дома останутся без горячей воды в Ижевске?
Ремонт дороги начался на улице Дзержинского в Ижевске
Глава Удмуртии пообещал отремонтировать стадион школы №42 в Ижевске
В Ижевске продляется специальная акция «Теплый прием» от Аквааргентум
На трассе Удмуртии начали укладку верхнего слоя асфальта
В Удмуртии выросла заболеваемость животных бешенством
В Ижевске на два дня отключат вещание телерадиопрограмм
Телефонные мошенники похитили у ижевчанки более 140 тыс. рублей
Усиление ветра ожидается в Удмуртии 27 мая