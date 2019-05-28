Новый пешеходный переход появится в Ижевске

СЕГОДНЯ 07:01 2019-05-28T07:01:35+03:00

Его оборудуют на улице Шумайлова

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В Ижевске появится новый нерегулируемый пешеходный переход. Как сообщает пресс-служба городской администрации, его оборудуют на улице Шумайлова, около дома №393 по ул. К. Маркса

Ответственным службам поручено установить здесь соответствующие дорожные знаки.

– В зоне действия дорожных знаков будет нанесена дорожная разметка, – говорится в сообщении.

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ИСТОЧНИК KP.RU