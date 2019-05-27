На трассе Удмуртии начали укладку верхнего слоя асфальта
В Удмуртии на участке автодороги Воткинск-Чайковский ведутся ремонтные работы. Дорожники уже демонтировали отслужившее дорожное покрытие, заменили участки грунтов и уложили выравнивающий и нижний слои покрытия. Об этом сообщают в региональном офисе нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги».
- На данный момент началась укладка завершающего слоя. Для герметизации продольного шва, образующего на стыке слоёв параллельной укладки, применятся стыковочная битумно-полимерная лента. Такая технология позволяет избежать попадания влаги и существенно продлевает жизнь полотна автодороги. После укладки асфальта на участке будет проведён комплекс работ по подъёму и укреплению обочин, - сообщают специалисты.
Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и соблюдать скоростной режим.
Напомним, на данный момент в рамках нацпроекта проводятся работы на 14 загородных трассах, два объекта уже полностью завершены и готовятся к сдаче.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Телефонные мошенники продолжают выманивать у ижевчан деньги. Еще одна история доверчивости.
- Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Дороги в Ижевске»