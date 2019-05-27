На трассе Удмуртии начали укладку верхнего слоя асфальта

СЕГОДНЯ 08:43 2019-05-27T08:43:39+03:00

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии на участке автодороги Воткинск-Чайковский ведутся ремонтные работы. Дорожники уже демонтировали отслужившее дорожное покрытие, заменили участки грунтов и уложили выравнивающий и нижний слои покрытия. Об этом сообщают в региональном офисе нацпроекта

«Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- На данный момент началась укладка завершающего слоя. Для герметизации продольного шва, образующего на стыке слоёв параллельной укладки, применятся стыковочная битумно-полимерная лента. Такая технология позволяет избежать попадания влаги и существенно продлевает жизнь полотна автодороги. После укладки асфальта на участке будет проведён комплекс работ по подъёму и укреплению обочин, - сообщают специалисты.

Водителей просят обращать внимание на установленные знаки и соблюдать скоростной режим.

Напомним, на данный момент в рамках нацпроекта проводятся работы на 14 загородных трассах, два объекта уже полностью завершены и готовятся к сдаче.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Телефонные мошенники продолжают выманивать у ижевчан деньги. Еще одна история доверчивости.

- Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра.

ИСТОЧНИК KP.RU