Фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила Санкт-Петербург с днем рождения
Фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила Санкт-Петербург с днем рождения. Находясь на данный момент в Японии, где Елизавета выступает на шоу, она выложила в инстаграм поздравления.
- Сегодня день рождения Санкт- Петербурга.
За что я люблю этот город? Вы, наверное, не знали, но это столица фигурного катания! То, что все красивые и талантливые уезжают в Москву - миф. Здесь начался мой путь в мир большого спорта с лучшим тренером. Весь город, как одна команда, - написала девушка.
В 2011 году осенью Елизавета Туктамышева с мамой и младшей сестрой переехала в Санкт-Петербург, видимо, с того момента она так полюбила этот город.
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Елизавета Туктамышева, произвольная пр. 1-место (210,36 ).
ИСТОЧНИК KP.RU
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