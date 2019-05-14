Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала горячие фото с отдыха
Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала горячие фотографии с отдыха. Одно фото выложил молодой человек Елизаветы. В комментариях не все оценили снимок, кому-то не пришлась по вкусу фигура спортсменки.
Фото: instagram.com/lazuking_andrey
Чуть позже сама Елизавета выложила фотографию в купальнике в соцсети.
Напомним, еще одна уроженка Удмуртии Алина Загитова выкладывает сочные фотографии с отдыха.
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Елизавета Туктамышева. Показательные выступления. Skate Canada. Гран-при по фигурному катанию.Елизавета Туктамышева выступила с показательной программой в рамках Skate Canada, второго турнира серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19. Елизавета Туктамышева на Skate Canada: короткая программа, произвольная программа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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