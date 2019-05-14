2019-05-14T10:00:50+03:00
Спорт

Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала горячие фото с отдыха

Одну из фотографий выложил ее молодой человек
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: личная страница Елизаветы ТуктамышевойФото: личная страница Елизаветы Туктамышевой
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Фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала горячие фотографии с отдыха. Одно фото выложил молодой человек Елизаветы. В комментариях не все оценили снимок, кому-то не пришлась по вкусу фигура спортсменки.

Фото: instagram.com/lazuking_andrey

Фото: instagram.com/lazuking_andrey

Чуть позже сама Елизавета выложила фотографию в купальнике в соцсети.

Напомним, еще одна уроженка Удмуртии Алина Загитова выкладывает сочные фотографии с отдыха.

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Елизавета Туктамышева. Показательные выступления. Skate Canada. Гран-при по фигурному катанию.Елизавета Туктамышева выступила с показательной программой в рамках Skate Canada, второго турнира серии Гран-при по фигурному катанию сезона-2018/19. Елизавета Туктамышева на Skate Canada: короткая программа, произвольная программа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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