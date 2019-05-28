В Удмуртии сын попал под удар ножа, защищая отца
В конце марта 2019 года в Глазове женщина напала на своего мужа, но по неосторожности ранила сына. Как сообщает пресс-служба администрации района, вечером того дня между взрослыми произошла ссора. Они оба были в состоянии алкогольного опьянения.
Во время ругани женщина схватила кухонный нож и хотела ударить им благоверного. Но тут на звуки ссоры из комнаты вышел их несовершеннолетний сын. В момент удара, он встал между мамой и папой, прикрыв отца.
- Женщина, в силу опьянения, не смогла оценить ситуацию и нанесла ножом удар несовершеннолетнему в живот, причинив сыну тяжкий вред здоровью по неосторожности, - сообщили в пресс-службе.
В ходе судебного заседания женщина полностью признала вину. А поскольку она совершила неосторожное преступление небольшой тяжести и возместила вред, суд решил прекратить уголовное дело. Но женщине нужно будет выплатить штраф. Семья поставлена на профилактический учет.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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