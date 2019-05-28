2019-05-28T10:54:29+03:00
Происшествия

Жителя Удмуртии, которого обвиняют в организации заказного убийства, будут судить

Он предложил своему знакомому убить жену и тещу
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии в суд передали уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в организации заказного убийства своей жены и тещи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- 44-летний житель Глазова предложил своему знакомому за 250 тысяч рублей расправиться со своей женой и тещей, чтобы избежать раздела имущества при разводе. Мужчину задержали при передаче первой части денег за убийство в размере 100 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

В полицию обратился сам знакомый, которому должны были передать деньги. На данный момент уголовное дело направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с ограничением свободы на срок от года до двух лет.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Жители Удмуртии хулиганят не только на территории нашей республики. Вот, например, молодые люди ограбили павильон в Твери.

- Елизавета Туктамышева поздравила Санкт-Петербург с днем рождения.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Шесть фотографий огненного заката в Удмуртии
Первую часть денег на переселение из ветхого жилья получила Удмуртия
В Ижевске в скором времени можно будет оформить визу для посещения 26 стран шенгенской зоны
Чемпионка мира по фигурному катанию Алина Загитова посетила памятник Хатико в Японии
В ЖК «Родниковый край» жильцы должны въехать в 2020 году
Отремонтированные улицы в Удмуртии подрядчик будет переделывать за свой счет
Фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила Санкт-Петербург с днем рождения
Двое мужчин из Удмуртии ограбили торговый павильон в Твери
250 000 рублей похитили у ижевской пенсионерки
Новый пешеходный переход появится в Ижевске
Одиннадцатиклассницам Ижевска предлагают прийти на выпускной в платьях из мусора
Охотники из Удмуртии «удочерили» медведицу из Казани