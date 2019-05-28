Жителя Удмуртии, которого обвиняют в организации заказного убийства, будут судить

СЕГОДНЯ 09:54 2019-05-28T10:54:29+03:00

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В Удмуртии в суд передали уголовное дело в отношении местного жителя, который обвиняется в организации заказного убийства своей жены и тещи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

- 44-летний житель Глазова предложил своему знакомому за 250 тысяч рублей расправиться со своей женой и тещей, чтобы избежать раздела имущества при разводе. Мужчину задержали при передаче первой части денег за убийство в размере 100 тысяч рублей, - сообщает ведомство.

В полицию обратился сам знакомый, которому должны были передать деньги. На данный момент уголовное дело направлено в суд. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с ограничением свободы на срок от года до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU